Angleterre - Sénégal : Aliou Cissé est fier de ses joueurs malgré la défaite

Après la défaite des siens face à l'Angleterre (3-0), Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, n'a pas voulu enfoncer ses joueurs. «Ce n'était pas un problème d'état d'esprit. Je suis fier de mes garçons. Il faut avouer la supériorité de l'Angleterre. Elle nous a fait reculer. Leur deuxième but nous plombe. Mais c'est surtout le troisième qui nous sort carrément du match. Je loue la mentalité de mon équipe. Ils n'ont pas abandonné et essayé d'avancer malgré tout» a tout d'abord déclaré l'homme fort de la sélection sénégalaise.

Aliou Cissé est ensuite revenu sur la physionomie de la rencontre et surtout sur la différence de niveau entre les deux sélections : «une rencontre dure 90 minutes. Nos 30 premières ont été intéressantes. Mais on n'a pas réussi à convertir. C'était une très bonne équipe anglaise, forte dans les duels et l'impact physique. On a été très loin de ce que nous sommes capables de faire. Deux ou trois garçons pouvaient nous aider à plus exister mais il y avait une grande différence entre les deux équipes. Nous avons travaillé des années pour en arriver là. Mais l'Angleterre est 5e au classement FIFA. Et la différence s'est vue.»