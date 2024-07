FC Barcelone : un club vole à la rescousse de Clément Lenglet

Clément Lenglet sort de plusieurs saisons compliquées. Le défenseur de 29 ans a été prêté du côté d’Aston Villa la saison dernière, où il a dû se contenter d’un rôle assez secondaire, avec 14 rencontres disputées en Premier League. Pas de quoi convaincre la formation entraînée par Unai Emery de tenter de le conserver au-delà de ce prêt. De retour à Barcelone - il a même porté le brassard de capitaine lors du match amical contre Manchester City dans la nuit - il ne devrait a priori pas s’éterniser, et il fait partie des joueurs sur la liste des transferts.

Ces dernières semaines, la presse espagnole a notamment évoqué un intérêt de la Real Sociedad et de l’AC Milan pour l’ancien de Nancy. Et il faut dire que le Barça a besoin de vendre. Et vite, si possible. Les Catalans doivent effectivement dégraisser pour se mettre dans le vert vis-à-vis du fair-play financier de la Liga, et ensuite pouvoir s’offrir, ou du moins avoir de la marge de manœuvre, certaines cibles comme Nico Williams ou Dani Olmo.

Un point de chute plus qu’intéressant

Selon nos informations, l’Atlético de Madrid est aussi venu aux nouvelles. Les Colchoneros ont déjà contacté leurs homologues catalans ainsi que le défenseur central, qui est très chaud pour rejoindre le club de la capitale espagnole. Il faut dire que l’Atleti est en pleine refonte de son secteur défensif, suite aux départs de Mario Hermoso et de Stefan Savic notamment. Lenglet viendrait renforcer la charnière centrale rojiblanca, alors que les Madrilènes ont déjà déboursé 30 millions d’euros pour s’offrir Robin Le Normand.

Dans le besoin, le FC Barcelone ne devrait a priori pas mettre trop d’obstacles au départ de son défenseur, qui avait un rôle plutôt majeur en Catalogne fut un temps. Arrivé de Séville contre 35 millions d’euros en 2018 et sous contrat jusqu’en 2026, il touche en plus un salaire conséquent d’environ 12 millions d’euros brut qui le place parmi les joueurs les mieux payés de l’effectif. Affaire à suivre…