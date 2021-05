Le Real Madrid veut se débarrasser d'Eden Hazard, les chiffres fous d'Antoine Griezmann en 2021

La suite après cette publicité

Le Real veut vendre Hazard

C'est une image qui n'est pas passée inaperçue. On voit Eden Hazard, à la fin de la rencontre contre Chelsea mercredi soir (et donc l'élimination du Real Madrid), rigoler sans retenue avec ses anciens coéquipiers sur la pelouse de Stamford Bridge. Cette attitude n'est évidemment pas du tout passée en Espagne et, ce matin, les répercussions se font sentir. Selon Mundo Deportivo, le Real réfléchirait à vendre l'international belge dès cet été. Son aventure tourne «au fiasco» dans la capitale espagnole. Ses blessures récurrentes et son niveau de jeu, loin de celui qu'il affichait à Chelsea, lassent les dirigeants merengues. Cette fin d'aventure se fait sentir jusqu'en Belgique où La Dernière Heure écrit que la star belge «est poussée vers la sortie.» Triste fin.

Les chiffres fous de Griezmann en 2021

C'est le choc du week-end en Espagne entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Un match pour le titre qui sent la poudre. Mais qui sent aussi le duel de buteur entre Antoine Griezmann et Luis Suarez, qui vont tous les deux retrouver leur ancien club, comme le présente ce matin Mundo Deportivo. Avec un léger focus sur le Français qui cartonne en cette première moitié d'année 2021. Depuis janvier, il a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives comme le rapporte le média. Il en est même à 5 buts lors de ses 5 derniers matches, comme le complète L'Esportiu. Ce qui pousse son total à 19 réalisations cette saison. Le grand Griezmann est de retour !

Arsenal moqué en Angleterre

«Seul Arsenal laisse tomber la Premier League.» Voilà le titre très dur du Times ce matin afin d'introduire son compte rendu de l'élimination des Gunners hier soir en demi-finale de la Ligue Europa face à Villarreal. Après une défaite 1-2 en Espagne, les Gunners devaient absolument l'emporter afin que l'Angleterre réalise le grand chelem. À savoir 4 clubs en finale des deux compétitions européennes de clubs cette saison. Arsenal a gâché la fête avec un 0-0 et a même gâché sa saison tout court. Neuvièmes de Premier League, les Londoniens ne disputeront sans doute pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce qui les laisse «les mains vides», comme l'écrit le Daily Telegraph ce matin.