Arsenal : la désillusion de Mikel Arteta après l'échec en demi-finales

Qu'il est déjà bien loin ce 29 août 2020 et cette victoire d'Arsenal lors du Community Shield contre Liverpool. La saison avait parfaitement démarré pour les Gunners avec ce trophée glané aux tirs au but face aux Reds. Mais un peu plus de huit mois plus tard, les sourires ont disparu des visages des supporters du club londonien. Encore en Ligue Europa avec une demi-finale contre Villarreal, l'équipe de Mikel Arteta a pris la porte ce jeudi soir. Battus 2-1 à l'aller en Espagne, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n'ont pas réussi à marquer ce petit but à l'Emirates Stadium (0-0), synonyme de qualification pour la finale qui opposera donc Villarreal à Manchester United, qui a éliminé l'AS Roma.

Une énorme désillusion pour Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta, désabusé au micro de BT Sport : «nous sommes dévastés, vraiment déçus. Nous devons féliciter Villarreal. Nous avons tout essayé jusqu'à la dernière minute. Je pense que nous méritions de gagner le match mais ce sont les détails qui définissent ces matchs. (...) Nous avons eu trois grosses occasions, ils n'ont rien eu, mais ils sont passés. Tant de choses nous sont arrivées.»

«Nous étions probablement un peu tendus»

Relancé sur les moments clés de la rencontre, l'Espagnol est notamment revenu sur la blessure de dernière minute de Granit Xhaka à l'échauffement. «Cela a complètement changé notre plan. Nous avons tout préparé avec Granit dans cette position. En première mi-temps, nous avons eu du mal avec le ballon mais ce n'est pas une excuse, a poursuivi l'ancien milieu de terrain. Je pense que nous avons été très imprécis avec le ballon. Nous étions probablement un peu tendus. Nous avons été beaucoup plus dominants en seconde période.»

Eliminé de la Ligue Europa aux portes de la finale, actuellement neuvième de Premier League et battu trop tôt en FA Cup et Coupe de la ligue anglaise : Arsenal vit une saison 2020/21 très difficile. Et désormais, il va falloir cravacher en championnat pour accrocher une place européenne. «Le seul moyen (de se qualifier pour l'Europe, ndlr), c'est de passer par la Premier League, donc nous savons ce qui nous attend», a conclu Arteta. Avec cinq points de retard sur Liverpool (7e et qui compte un match en moins), la tâche s'annonce compliquée avec encore quatre matches à jouer pour les Gunners.