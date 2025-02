OM : Pablo Longoria regrette déjà sa sortie sanglante !

« Il y a penalty sur Merlin. J’ai quatre arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty. Et le plus scandaleux, c’est le rouge à Cornelius. C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite ». Les propos de Pablo Longoria samedi soir et son coup de colère dans les couloirs de l’Abbé Deschamps ont scandalisé le foot français.

La suite après cette publicité

Même si le dirigeant espagnol a agi sous le coup de la colère et de la frustration, il n’avait pas forcément habitué les gens à ce type d’attitude pour le moins impulsive, lui qui est au contraire généralement assez posé et réfléchi. Si les réactions s’enchaînent depuis hier soir, le football français attend désormais des explications du principal concerné.

Des regrets immédiats

Dans l’attente d’une prise de parole de Longoria, RMC Sport dévoile de nouvelles informations sur les heures qui ont suivi ce coup de rage. On y apprend ainsi que le président de l’OM regrette sa sortie houleuse. La colère du moment l’a poussé à tenir des propos auxquels il ne croit pas forcément, comme lorsqu’il évoque la Super League, projet auquel il est opposé, tout comme il veut défendre les intérêts de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

En coulisses, du côté de l’OM, on comprend que certains des mots tenus par Longoria étaient peut-être un peu forts, mais qu’ils n’avaient pas pour objectif d’évoquer un complot contre l’OM ou des matchs achetés pour nuire aux Phocéens. C’est plus le système arbitral et son manque de transparence qui étaient visés, comme l’explique le média. Longoria n’a pas mesuré l’ampleur et la gravité du mot "corruption", indique le club à la radio. Reste maintenant à voir s’il prendra la parole pour donner, directement, sa version des faits.