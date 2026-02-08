PSG-OM : les ultras parisiens piquent la LFP et insultent les Marseillais !

Les ultras parisiens ont ciblé à la fois la LFP et l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Parc des Princes. Une banderole déployée en Tribune Auteuil visait directement les supporters marseillais, avec l’inscription « Les Marseillais, c’est des livreurs », accompagnée d’une illustration représentant un faux livreur portant une casquette de l’OM, un survêtement de Chelsea et travaillant pour l’entreprise DPD. Un message clairement provocateur, inscrit dans le registre habituel des banderoles hostiles lors du Classique.

Le visuel et le slogan reposaient sur un jeu de mots à caractère insultant («DPD = des pédés»), rapidement identifié par les observateurs en tribunes et sur les réseaux sociaux. Un moyen astucieux de contourner le règlement de la LFP au sujet des chants hostiles. Cette banderole s’ajoute à plusieurs messages critiques et provocateurs déployés par les ultras parisiens au cours de la rencontre, dans un contexte de forte tension autour de ce PSG-OM de la 21e journée de Ligue 1. Les images ont été largement relayées, suscitant déjà de nombreuses réactions pendant le match.