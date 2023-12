Le top 10 des joueurs dont la valeur marchande a explosé en 2023

L’année 2023 aura été particulière. La saison passée a été coupée en deux par la Coupe du Monde au Qatar. Certains joueurs s’en sont d’ailleurs servis pour s’affirmer au plus haut niveau et augmenter leur valeur marchande, quand d’autres ont dû se résoudre à performer en club pour attirer les regards. On retrouve tous les cas de figure dans ce top 10 des joueurs ayant pris le plus de valeur durant cette année civile avec l’aide de site spécialisé Transfermarkt.

Pour la première place, ça ne surprendra pas grand monde. Jude Bellingham (20 ans) a tout simplement crevé l’écran, déjà au Qatar avec les Three Lions, mais surtout depuis son transfert au Real Madrid. Sa cote avait déjà progressé entre novembre et décembre 2022 (de 100 à 110 M€) mais depuis juin, c’est tout simplement de la folie. Le milieu de terrain a été recruté 108 M€ alors sa valeur estimée était à 120, et après six premiers mois canon, voilà qu’il est estimé à 180 M€. Il a donc pris 70 M€ en un an, soit 63%.

Zaire-Emery, premier Français

Derrière la nouvelle star madrilène, on retrouve Evan Fergusson. Encore inconnu il y a un an, l’Irlandais a profité de la reprise post-Mondial pour briller et enchaîner les buts avec Brighton. Il est passé de 1 M€ à 65 M€, soit une augmentation surréaliste de 6400% (+64 M€) ! C’est la plus grosse évolution évidemment de ce classement mais la suite n’est pas mal non. Lamine Yamal complète le podium, lui qui n’avait pas encore 16 ans au début de l’année. Voilà qu’il est passé de l’euro symbolique à 60 M€, soit 5900% de progression.

Warren Zaïre-Emery est le premier français de ce classement et le premier représentant de la Ligue 1 également. Le milieu de terrain du PSG a pris 54 M€ de plus en un an, passant de 6 M€ à 60 M€ sur Transfermarkt, l’équivalent de 900% d’augmentation. 5e, Moisés Caicedo a lui vu sa valeur prendre 52 M€ (+136%) pour atteindre 90 M€ après une bonne Coupe du Monde et surtout un transfert à Chelsea l’été dernier qu’il n’a pas vraiment rentabilisé encore. À égalité (+52M€), on retrouve un autre joueur qui appartient au PSG en la personne de Xavi Simons mais c’est sous les couleurs du PSV et maintenant du RB Leipzig qu’il doit sa progression.

Doku se glisse dans le top 10

Juste derrière le Néerlandais, Rasmus Højlund se hisse dans le top 10. 7e, le Danois connaît des difficultés avec Manchester United mais il s’est bel et bien révélé en 2023 avec l’Atalanta. Ses performances lui ont valu de prendre 50 M€ d’un coup (+333%) atteignant désormais les 65 M€. Il fera peut-être équipe en seconde partie de saison avec Takefusa Kubo, qui intéresse MU pour le mercato. Le Japonais de la Real Sociedad poursuit son ascension et a fait passer sa valeur de 12 M€ à 60 M€. Une progression de 48 M€ qui lui permet de prendre la 8e place.

Un rang derrière, c’est une tête connue de la Ligue 1 que l’on retrouve et c’est sur sa fin de parcours au Stade Rennais qu’il a pris son envol avant de rejoindre Manchester City et de continuer à briller. Jérémy Doku a pris 47 M€ de valeur (+260%) pour être fixé à 65 M€. Enfin, c’est Levi Colwill qui ferme la marche de ce top 10 avec ses 45 M€ de plus qu’il y a douze mois. Entre son prêt à Brighton et son début de saison avec Chelsea, le défenseur fait partie des meilleures progressions de l’année. Il est désormais évalué à 55 M€ (+450%).

Le top 10 complet :

1. Jude Bellingham (20 ans, Real Madrid, valeur estimée 180 M€) : +70 M€ en 2023

2. Evan Ferguson (19 ans, Brighton, valeur estimée 65 M€) : +64 M€

3. Lamine Yamal (16 ans, FC Barcelone, valeur estimée 60 M€) : +60 M€

4. Warren Zaïre-Emery (17 ans, PSG, valeur estimée 60 M€) : +54 M€

5. Moisés Caicedo (22 ans, Chelsea, valeur estimée 90 M€) : +52 M€

6. Xavi Simons (20 ans, RB Leipzig, valeur estimée 70M€) : +52 M€

7. Rasmus Højlund (20 ans, Manchester United, valeur estimée 65 M€) : +50 M€

8. Takefusa Kubo (22 ans, Real Sociedad, valeur estimée 60 M€) : +48 M€

9. Jérémy Doku (21 ans, Manchester City, valeur estimée 65 M€) : +47 M€

10. Levi Colwill (20 ans, Chelsea, valeur estimée 55M€ : + 45 M€