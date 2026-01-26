Menu Rechercher
Chelsea s’intéresse à Medina

Par Josué Cassé
Liam Rosenior @Maxppp

Alors que le mercato hivernal refermera bientôt ses portes, les différentes écuries européennes s’activent pour se renforcer. Dans cette optique, Chelsea a ciblé le profil de Yaimar Medina, arrière gauche de 21 ans évoluant actuellement sous les couleurs du Racing Genk.

Selon les dernières informations de HLN, les Blues étaient présents, ce dimanche, pour observer l’international équatorien contre le Cercle Brugge. Chelsea aimerait récupérer le joueur avant de le prêter à Strasbourg. Un dossier qui demeure complexe puisque le club belge ferme, pour l’heure, la porte à un éventuel départ.

Pub. le - MAJ le
