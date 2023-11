Ballon d’Or 2023 : Cristiano Ronaldo prend cher après la polémique Messi

Hier, Cristiano Ronaldo (38 ans) a fait parler de lui. Durant la rencontre de coupe face à Al-Ettifaq, le Portugais s’est fait remarquer pour son comportement. Après un but refusé pour son équipe pour une position de hors jeu visiblement, l’ancien du Real Madrid, qui trouvait cela injuste, a demandé à ce que l’arbitre de la rencontre soit remplacé. Il a montré du doigt l’homme au sifflet puis il a réalisé le signe du remplacement avec ses mains. Le tout avec un sourire narquois au visage. Une attitude jugée déplacée par les personnes présentes dans les tribunes.

Certaines ne l’ont d’ailleurs pas ménagé durant la rencontre. En effet, quelques supporters adverses ont lancé des "Messi". CR7, qui riait jaune, leur a ordonné de se taire. Il faut dire que quelques heures plus tôt, l’international portugais avait attiré l’attention sur lui à la suite d’un message posté sur les réseaux sociaux au sujet du champion du monde 2022. Il avait répondu par des émojis "mort de rire" à la publication du journaliste Tomas Roncero. Ce dernier, qui travaille pour le média madrilène AS et qui est connu pour ne pas être un grand fan de La Pulga, avait taclé le vainqueur du Ballon d’Or 2023.

L’Argentine taille CR7

«Ce que nous savions est arrivé. Ils ont encore donné un autre Ballon d’Or à Messi. Il est parti prendre sa retraite à Miami, même s’il avait déjà l’air d’être retraité au PSG pour préparer la Coupe du monde. Messi a bien huit Ballon d’Or, il aurait dû en avoir cinq. Il a le Ballon d’Or d’Iniesta ou Xavi, celui de Lewandowski qui a remporté 6 trophées en une saison et celui d’Haaland qui a été le meilleur buteur d’Europe.» CR7, qui a donc commenté ce message en rigolant, s’est attiré les foudres de nombreux passionnés de ballon rond mais également des médias.

En Argentine, on a forcément pris la défense de la légende nationale. Olé a écrit : «au-delà du triste éditorial de Roncero, qui évidemment parle mal de Messi, ce qui a retenu l’attention a été l’apparition de Cristiano Ronaldo parmi les commentaires (…) Le Portugais, qui ne faisait même pas partie des 30 candidats au Ballon d’Or 2023, a aimé la publication et a également commenté avec quatre émoticônes souriantes. Oui, il semble que Roncero ne soit pas le seul à avoir été blessé de voir Messi être élu meilleur joueur du monde.»

L’Angleterre ne l’épargne pas

Toujours en Argentine, TyC Sport a commenté cette sortie du Portugais. «La réaction controversée de Cristiano Ronaldo dans un post contre le Ballon d’Or pour Lionel Messi. Le Portugais a soutenu avec un like et un commentaire la vidéo d’un journaliste espagnol qui qualifiait la récompense du joueur de Rosario d’"imméritée".» En Angleterre, pays où CR7 a évolué à Manchester United, on pointe aussi du doigt la superstar lusitanienne. "C’est quoi ça Ron ? La réponse « éhontée » de Cristiano Ronaldo aux affirmations folles selon lesquelles Lionel Messi « a volé » trois Ballon d’Or a été par les fans", titre The Sun.

Le tabloïd britannique développe ensuite : «les deux hommes entretiennent une rivalité depuis des lustres. Au fil des ans, ils se sont battus pour le titre de meilleur joueur du monde. Mais la huitième victoire de Messi au Ballon d’Or lui donne désormais trois trophées d’avance sur les cinq trophées de Ronaldo et, aux yeux de beaucoup, clôt le débat. Certains fans suggèrent que la superstar portugaise est un peu blessée en étant davantage derrière son rival (…) Bien que l’on ne sache pas encore ce que signifiait la réponse de la star d’Al-Nassr, de nombreux fans ont suggéré qu’il n’était pas content que Messi ait remporté un autre Ballon d’Or.»

L’Espagne en parle aussi

Des passionnés de ballon rond ont d’ailleurs été questionnés sur le sujet. L’un d’entre eux a confié : «je n’arrive pas à croire à quel point ce comportement est embarrassant. Il n’a simplement pas accepté que le débat soit terminé.» Un autre a, lui, commenté : «Cristiano Ronaldo est tellement enfantin, c’est le GOAT de certains. Le Ballon d’Or de Messi a vraiment blessé ce type.» En Espagne, Mundo Deportivo, média pro-Barça, a taclé le joueur de 38 ans. «Même si Cristiano Ronaldo n’avait absolument aucun rapport avec la cérémonie car il n’a pas été nommé, il est entré dans la polémique en réagissant à une publication d’un journaliste qui n’était pas favorable à la décision de le donner à l’Argentin. »

Les commentaires sont moins durs au Portugal, le pays de CR7. CNN a écrit à son sujet : «Cristiano Ronaldo a réagi subtilement à la huitième victoire de Lionel Messi au Ballon d’Or.» Le son de cloche est similaire du côté d’OJogo ou d’ABola. «Cristiano Ronaldo n’a pas commenté le gala du Ballon d’Or sur ses réseaux sociaux, mais il a réagi à la publication concernant l’analyse du journaliste Tomás Roncero, directeur adjoint du journal AS, qui critique l’attribution du prix à Lionel Messi, pour la huitième fois.» Enfin, du côté de la presse saoudienne, on n’a pas forcément évoqué la sortie de CR7. C’est surtout l’attribution du Mondial 2034 qui fait logiquement la une là-bas.