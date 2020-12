Liga : Levante s'offre le Betis, nul entre Cadiz et Valladolid

Suite de la 16e journée de Liga après la victoire de Séville contre Villarreal (2-0) et le nul du FC Barcelone face à Eibar (1-1). Levante accueillait le Betis. Et les Granotas réalisaient un excellent résultat avec un succès (4-3), grâce notamment à un doublé du taulier José Luis Morales (22e et 24e), également auteur d'une passe décisive.

Réduit à dix en fin de match, l'écurie valenciane souffrait mais assurait l'essentiel en empochant trois précieux points au classement, tandis que Nabil Fekir, titulaire ce mardi soir, et ses coéquipiers stagnent à la 9e place. De son côté, le promu Cadiz a été tenu en échec à domicile par Valladolid (0-0). Les Andalous intègrent la première partie du tableau, les hommes de Ronaldo restent eux 18es et premier relégables.

Le classement de Liga

Les résultats :