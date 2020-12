Liga : le Sevilla FC s'offre Villarreal

Avant la rencontre en ce début de soirée entre le FC Barcelone et Eibar (rencontre à suivre sur notre live commenté), nous avions le droit à un joli match en fin d'après-midi. En effet, le Sévilla FC accueillait au Sanchez Pizjuan le Villarreal d'Unai Emery. Les Andalous, sixièmes du championnat espagnol, avaient l'occasion de dépasser leurs adversaires du soir (quatrièmes) en cas de victoire.

Et ils l'ont fait. Dès le début de la rencontre, l'arbitre sifflait une faute dans la surface de main de Juan Foyth dans la surface (6e). Luis Ocampos ne se privait pas de l'occasion et ouvrait la marque d'un joli contre-pied (1-0, 8e). On se disait alors que les joueurs d'Unai Emery allaient tenter de réagir. Ce qui fut aussi le cas, mais sans réellement se montrer dangereux. Au retour des vestiaires, les visiteurs, en essayant de revenir au score, laissaient des espaces dans leur dos. C'est dans l'un de ceux-ci que Youssef En Nesyri s'est engouffré, sur une passe de Lucas Ocampos, pour aller battre froidement Asenjo (2-0, 53e). Les joueurs du Sous-Marin Jaune ont tout essayé, mais tombaient à chaque fois sur un excellent Bono. Emery tentait le tout pour le tout en faisant entrer Carlos Bacca (82e). En vain. Les Sévillans se sont imposés sur le score de deux buts à zéro et reviennent dans les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.