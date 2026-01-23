CAN 2025 : les nouvelles révélations d’Ismael Saibari sur l’affaire des serviettes

Décidément, cette histoire va le suivre pendant une bonne partie de sa carrière. Auteur d’une première partie de saison de qualité avec le PSV Eindhoven, le milieu de 24 ans n’a pas réalisé une grande CAN avec le Maroc. Plutôt bon, il s’est illustré de la pire des manières en finale face au Sénégal. Après un scénario que tout le monde connaît, Saibari est allé confronter Yehvann Diouf, qui a défendu la serviette d’Edouard Mendy, ciblé par des jeunes ramasseurs de balle.

Face au gardien de Nice, Saibari est resté fixe et souhaitait récupérer la serviette du gardien sénégalais pour des raisons que personne n’a réellement compris. Après s’être excusé auprès de Mendy le lendemain de la finale, le milieu du PSV est revenu encore sur cet épisode au micro d’ESPN ce vendredi : «mais c’était une erreur. Je suis conscient de mon erreur. C’est pourquoi j’ai présenté mes excuses. Quand je suis rentré chez moi, j’ai vu à quel point cela avait mal tourné. C’est pourquoi j’ai immédiatement envoyé un message à quelqu’un du Sénégal pour m’excuser. Je me suis également excusé auprès de Mendy à l’aéroport. Le problème est résolu et clos. Nous devons passer à autre chose.»