Menu Rechercher
Commenter 21
CAN

CAN 2025 : les nouvelles révélations d’Ismael Saibari sur l’affaire des serviettes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Saibari a inscrit un doublé face au Niger @Maxppp

Décidément, cette histoire va le suivre pendant une bonne partie de sa carrière. Auteur d’une première partie de saison de qualité avec le PSV Eindhoven, le milieu de 24 ans n’a pas réalisé une grande CAN avec le Maroc. Plutôt bon, il s’est illustré de la pire des manières en finale face au Sénégal. Après un scénario que tout le monde connaît, Saibari est allé confronter Yehvann Diouf, qui a défendu la serviette d’Edouard Mendy, ciblé par des jeunes ramasseurs de balle.

La suite après cette publicité

Face au gardien de Nice, Saibari est resté fixe et souhaitait récupérer la serviette du gardien sénégalais pour des raisons que personne n’a réellement compris. Après s’être excusé auprès de Mendy le lendemain de la finale, le milieu du PSV est revenu encore sur cet épisode au micro d’ESPN ce vendredi : «mais c’était une erreur. Je suis conscient de mon erreur. C’est pourquoi j’ai présenté mes excuses. Quand je suis rentré chez moi, j’ai vu à quel point cela avait mal tourné. C’est pourquoi j’ai immédiatement envoyé un message à quelqu’un du Sénégal pour m’excuser. Je me suis également excusé auprès de Mendy à l’aéroport. Le problème est résolu et clos. Nous devons passer à autre chose.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Ismael Saibari

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Ismael Saibari Ismael Saibari
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier