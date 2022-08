West Ham-Manchester City : les compositions officielles

Pour le compte de la 1ère journée de Premier League, le champion en titre Manchester City se déplace à Londres pour y affronter West Ham (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Déplacement toujours difficile pour les hommes de Pep Guardiola puisqu’ils restent sur trois matchs sans victoire au London Stadium (deux matchs nuls en championnat et une défaite aux penalties en EFL Cup). Avec les départs importants côtés Cityzens, c’est un nouveau cycle qui semble démarrer en cette saison 2022/2023. On notera aussi la première en Premier League d’Erling Haaland sous les couleurs de Manchester City après des débuts en match officiel plutôt mitigés lors du Community Shield contre Liverpool mais Guardiola l’assure « il marquera des buts ». Le norvégien est d’ailleurs la seule recrue aligné d’entrée pour ce match contre West Ham, Ortega, Alvarez et Phillips sont tous sur le banc. Foden et Grealish l’accompagneront en attaque. Gundogan est titulaire à la place de Bernardo au milieu. Dias est titulaire avec Aké en défense centrale.

Côté West Ham, la stabilité est de mise. Aucun départ important n’est à signaler et de gros renforts sont arrivés dans l’autre sens. Gianluca Scamacca a rejoint les Hammers pour 36M€, Maxwel Cornet est aussi arrivé en provenance de Burnley et Nayef Aguerd est venu de Rennes. Des arrivées importantes puisqu’ils devraient presque tous prendre une place importante dans le onze au cours de la saison. L’objectif de cette saison est dans la continuité de l’année dernière : embêter le Top 6 anglais pour gratter une place en Europa League, voire en Ligue des Champions même si cela semble un peu haut encore. Les trois recrues sont d’ailleurs toutes absentes du onze pour affronter le champion en titre. Aguerd et Cornet ne sont pas dans le groupe. Scamacca est sur le banc. Zouma est titulaire avec Cresswell en défense centrale. Rice et Soucek au milieu. Michail Antionio occupera la pointe de l'attaque, épaulé par Bowen et Fornals notamment.

West Ham : Fabianski - Coufal, Zouma, Cresswell, Johnson - Rice (cap.), Soucek - Lanzini, Bowen, Fornals - Antonio.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Aké, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gundogan (cap.) - Foden, Haaland, Grealish.