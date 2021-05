Inter : Romelu Lukaku scelle son avenir

La suite après cette publicité

Sacré champion d'Italie avec l'Inter Milan, Romelu Lukaku est sur un nuage. Le Belge a fait le bon choix en suivant Antonio Conte, un technicien qu'il apprécie et qu'il voit rester chez les Lombards malgré les rumeurs de départ et l'intérêt de Tottenham. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien au Corriere della Sera. «Non, je ne pense pas (qu'il parte). Lui aussi est vraiment heureux parce qu'il se sent bien. Il a une équipe qui le suit et lui donne une grande confiance, à l'entraînement et dans les matches. Nous avons tout pour ouvrir un nouveau cycle». Mais il n'y a pas que Conte dont on parle dans la rubrique mercato.

En effet, le nom de Lukaku est cité avec insistance du côté de son ancien club, Chelsea. Mais le Diable Rouge sous contrat jusqu'en 2024 n'imagine pas un départ, lui qui ne prête pas attention aux rumeurs. «Jamais. Avant, oui. Quand on est jeune on pense différemment. Jeudi prochain, je vais avoir 28 ans. Dans ma tête je suis convaincu que je suis dans une équipe qui peut faire de grandes choses. On peut gagner et grandir à nouveau, recommencer un nouveau cycle. Nous avons un entraîneur qui peut faire de grandes choses. Il essaie toujours de donner le meilleur de lui-même». Chelsea et ses autres courtisans sont prévenus !