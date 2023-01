Le Borussia Dortmund hausse le ton dans le dossier Youssoufa Moukoko !

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal du Borussia Dortmund s’annonçait agité et il l’est. La raison ? Youssoufa Moukoko. D’ores et déjà libre de s’engager dans le club qu’il souhaite, le jeune international allemand (2 sélections) n’a toujours pas décidé de prolonger avec les Marsupiaux, et ce malgré une première proposition de 3 millions d’euros faite par les dirigeants allemands. Dès lors, les prétendants se montrent et Newcastle semble, à ce titre, bien décidé à doubler la concurrence (PSG, Barça).

Prêts à tout pour s’offrir l’attaquant de 18 ans, les Magpies auraient, en effet, engagé des discussions autour d’un contrat de 8 millions d’euros annuels. Une sacrée offre qui pourrait bien correspondre aux émoluments exigés par le clan Moukoko, et ainsi permettre au troisième de Premier League de rafler la mise. Conscient d’être en danger dans ce dossier, le BvB n’a, pour autant, pas abandonné la partie. Recalés une première fois, les dirigeants de la formation allemande ont d’ailleurs repris les discussions du côté de Marbella, là où les Marsupiaux peaufinent leur préparation.

Selon les informations de BILD, l’actuel sixième de Bundesliga est désormais disposé à revoir son offre initiale, jugée insuffisante. Dans cette optique, le directeur sportif Sebastian Kehl (42 ans) et le patron du club Hans-Joachim Watzke (63 ans) ont décidé de revenir à la charge et de proposer un package bien plus intéressant au clan Moukoko. Si l’on en croit les derniers éléments de la presse allemande, le BVB offre ainsi à Moukoko un revenu annuel pouvant atteindre 6 millions d’euros pour un contrat de quatre ans (plus une option) et ce n’est pas tout…

En plus de ces émoluments, le Borussia Dortmund souhaite ajouter une prime à la signature de plus de 10 millions d’euros pour l’attaquant, auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Par ailleurs, Patrick Williams, l’agent de la jeune pépite allemande, recevrait lui une commission de 10%, basée sur le salaire de Moukoko, soit, dans le meilleur des cas, 2,4 millions d’euros supplémentaires. Au total, les dirigeants du BvB ont donc l’intention de proposer plus de 40 millions d’euros à l’ancien joueur du FC St. Pauli. Suffisant pour le faire craquer et prolonger son aventure à l’est du bassin de la Ruhr ? Rien n’est moins sûr…

Interrogé à ce sujet sur Sky Germany Hans-Jochim Watzke a, en effet, reconnu que les négociations n’étaient pas sur la bonne voie : «il est légitime pour le joueur d’essayer d’obtenir une bonne position pour lui-même. Mais il est tout aussi légitime pour nous d’avoir nos propres idées et si elles ne coïncident pas, la collaboration entre les deux ne se poursuivra pas. Il pourrait arriver qu’il n’y ait pas d’entente entre les parties, mais ce n’est pas notre intention. Nous espérons qu’il sera toujours dans l’équipe», a notamment assuré le boss des Marsupiaux…