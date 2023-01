L’offre folle de Newcastle pour griller le PSG et le Barça dans le dossier Youssoufa Moukoko

La suite après cette publicité

Il sera sans aucun doute l’un des noms qui vont animer le mercato ces prochains mois. Où jouera Youssoufa Moukoko la saison prochaine ? Très peu de monde est capable de le dire aujourd’hui, et il est fort probable que même le principal concerné soit dans un sacré flou. L’option d’une prolongation à Dortmund est encore sur la table pour celui qui affiche 6 buts et 3 passes décisives au compteur en 14 rencontres de Bundesliga avec l’écurie de la Ruhr. Mais dans le même temps, bien des gros clubs sont à l’affût et rêvent de l’enrôler.

Parmi eux, le FC Barcelone, qui serait le grand favori au moment où on écrit ces lignes, ainsi que le Paris Saint-Germain. Certains clubs anglais comme Chelsea auraient aussi un œil sur celui qui avait battu des records de précocité avec les équipes de jeunes du BVB. Il faut aussi signaler que son entourage serait particulièrement gourmand au niveau de ses exigences salariales, et qu’une proposition avec des émoluments de 6 millions d’euros venant de son club a déjà été refusée.

Newcastle prêt à mettre beaucoup sur la table

Et voilà qu’en Angleterre, on annonce l’arrivée d’un nouvel acteur dans ce feuilleton. Et pas des moindres qui plus est. Selon le London Evening Standard, Newcastle aurait déjà fait une approche plus qu’intéressante pour convaincre le joueur. Des discussions ont déjà eu lieu, autour d’un contrat de 8 millions d’euros annuels notamment, ce qui pourrait bien correspondre aux émoluments exigés par le clan Moukoko.

Le troisième de Premier League a de sacrées ambitions et veut griller tous les autres cadors européens sur ce dossier. La balle sera donc dans le camp de Moukoko, alors que les discussions avec son club actuel devraient reprendre sous peu. Clairement, ce n’est que le début d’un feuilleton qui risque de durer un bon moment…