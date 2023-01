JT Foot Mercato : le Borussia Dortmund va se faire piller

La fièvre vendeuse du Borussia Dortmund

La suite après cette publicité

Après le départ de Erling Haaland l’été dernier, le Borussia Dortmund va perdre un nouveau top joueur. En effet, le départ de Jude Bellingham pour le Real Madrid ne serait plus qu’une question de temps. Selon la Cadena SER, les Merengues et le BVB se seraient mis d’accord sur une indemnité avoisinant les 100 millions d’euros. Une somme qui pourrait gonfler d’encore 40 millions avec les bonus. Une perte sportive pour le club de la Ruhr qui est donc compensée par une jolie bascule financière. Et ce n’est pas le seul départ qui devrait rapporter gros au Borussia. Youssoufa Moukoko pourrait lui aussi quitter l’ouest de l’Allemagne, et ce, dès cet hiver. Le quotidien Bild rapporte que l’Allemand a refusé la prolongation de 6 millions d’euros par an que lui offrait son club. Pour éviter de voir son crack filer gratuitement, les dirigeants de Dortmund consentent à céder leur attaquant contre un chèque de 30 millions d’euros. Enfin,Raphaël Guerreiro devrait lui aussi quitter le club. Une grosse perte qui ne sera pas compensée par une rentrée d’argent frais.

Dibu Martinez fait encore des siennes

Le gardien argentin n’en finit plus de faire parler de lui depuis le sacre de l’Albiceleste, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Célébration avec le trophée de la Coupe du Monde, son titre de meilleur gardien, sa médaille, mais aussi le chambrage des Français, et plus particulièrement de Kylian Mbappé, la joie d’Emiliano Martinez s’affiche partout. Sa dernière folie en date : le champion du monde a acquis un Malinois d’une valeur de 25 000 euros. Le Daily Star explique ce prix exorbitant par le fait que le chien a suivi l’entraînement des forces spéciales et aura pour mission de protéger sa médaille. Dibu va maintenant devoir se concentrer sur le football. Car selon le Daily Mirror, le gardien de l’Argentine est sur la sellette dans son club d’Aston Villa. Unai Emery a peu goûté son comportement depuis la victoire de l’Argentine et souhaiterait s’en débarrasser.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti défend Vinicius Jr

Les officiels du jour

Ça devient une habitude pour l’Olympique Lyonnais de faire du neuf avec du vieux. Neuf ans et demi après son départ de la capitale des Gaules, Dejan Lovren est de retour à l’OL. Le défenseur de trente-trois ans arrive en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg et a signé un contrat de 2 ans et demi, soit jusqu’en 2025. Prêté à Manchester United, le portier Martin Dubravka, retourne dans son club de Newcastle. Les Magpies ont décidé de rappeler le gardien slovaque pour devenir la doublure de Nick Pope.