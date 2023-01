Aston Villa : le Dibu Martinez est vraiment dans de sales draps !

La suite après cette publicité

Dimanche, c’était les retrouvailles entre Hugo Lloris et Emiliano "Dibu" Martinez, les deux gardiens de la séance de tirs au but de la finale du Mondial remporté par l’Argentine. Enfin, plus ou moins, puisque le portier argentin a démarré sur le banc de touche, mais les deux hommes se sont notamment salués dans le tunnel des vestiaires. Des retrouvailles assez glaciales par ailleurs, comme l’ont montré les images de Canal+…

Sa non-titularisation a logiquement beaucoup fait parler outre-Manche, et elle vient confirmer des informations publiées depuis la fin du Mondial qui expliquent qu’Unai Emery souhaite se débarrasser du portier de l’Albiceleste. Le courant ne passerait pas vraiment entre les deux hommes qui se sont déjà connus à Arsenal, et le comportement déplacé du gardien après le sacre au Mondial aurait définitivement convaincu l’ancien coach du PSG de se séparer de lui.

Aston Villa a choisi son remplaçant

Et voilà que le Mirror en rajoute une couche. D’après le tabloïd britannique, le gardien champion du monde devrait bien partir, notamment parce que son comportement est toujours critiqué en Angleterre. Aston Villa travaillerait même déjà sur son remplaçant, qui a de grandes chances d’être Jordan Pickford, à qui il ne reste qu’un an et demi de contrat à Everton.

L’international anglais, qu’on a aussi pu voir au Qatar, viendrait donc prendre la place de Martinez dans les cages du douzième au classement en Premier League. Quant à l’Argentin, on l’imagine logiquement mal accepter d’être une doublure, et tout indique qu’il devrait, de lui même et bien encouragé par son entraîneur, quitter Birmingham dans les prochaines semaines. Récemment, il était annoncé du côté du Bayern, où on cherche un remplaçant à Neuer. Un départ serait donc, clairement, un mal pour un bien pour l’Argentin…