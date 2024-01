OM : la sortie forte de Pablo Longoria sur Pape Gueye

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Quentin Merlin, Pablo Longoria en a profité pour évoquer le mercato phocéen. Alors que nous vous révélions que l’OM souhaitait écarter Pape Gueye jusqu’à la fin de la saison, le président olympien a confirmé la tendance en revenant sur ce bouillant dossier. L’occasion pour lui d’envoyer un message cash à l’attention du milieu marseillais, plus que jamais proche de la sortie…

«Je tiens à dire une chose. Le club a proposé deux fois une prolongation. Il s’est très bien entraîné avec nous. Je dois défendre l’intérêt du club qui est plus important que l’intérêt individuel. La non-réponse ce n’est pas respecter le club. On souhaite qu’il puisse trouver une porte de sortie avant jeudi. C’est une question de respect pour le club. On a soutenu le joueur, on lui a permis de s’entraîner pendant sa suspension, on a couvert les frais d’avocat et on a même payé une indemnité à Watford». Voilà qui est dit !