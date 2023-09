Manchester United : Anthony Martial prend cher

La suite après cette publicité

Manchester United fait le bonheur des tabloïds britanniques. Entre le cas Mason Greenwood et le scandale Antony, les médias se régalent, eux qui sont friands de ce genre d’affaires. Ils ont d’ailleurs eu de quoi écrire au sujet d’Anthony Martial ces dernières années. L’attaquant français a souvent fait parler de lui pour sa vie privée très agitée. C’était encore le cas récemment puisque son ex-compagne l’a taclée publiquement sur les réseaux sociaux. Souvent en tendance sur Twitter pour ses histoires personnelles plus que pour ses prestations, l’ancien joueur de Monaco arrive à un tournant cette saison.

Des hauts et des bas à MU

En effet, il sera en fin de contrat le 30 juin 2024. Arrivé en 2015 avec l’étiquette de grand espoir, l’avant-centre a connu des hauts et surtout beaucoup de bas. Pas forcément épargné par les blessures (21 depuis son arrivée à MU selon transfermarkt), il a globalement déçu quand il était sur le pré. Pourtant, ses premières saisons avaient été honorables. En 2015-16, il avait marqué 17 buts et délivré 8 assists en 49 apparitions. Les années suivantes ont été, elles aussi, correctes (8 buts et 8 assists en 2016-17; 11 buts et 9 assists en 2017-18, 12 buts et 2 assists en 2018-19).

À lire

MU : la vente de maillots Højlund impossible pour une étonnante raison

Il a d’ailleurs réalisé sa meilleure année en 2019-20 avec un total de 23 buts et 9 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues, dont 41 en tant que titulaire. Il a été moins efficace par la suite, lui qui a été victime de blessures et des choix de ses entraîneurs (7 buts et 5 assists en 2020-21). En 2021-22, il a débuté chez les Red Devils (1 but, 0 assist en 11 apparitions) avant d’être envoyé en prêt à Séville au mercato d’hiver. Auteur d’un but lors de son deuxième match avec les Andalous, il a ensuite globalement été décevant lors des 12 rencontres auxquelles il a participé.

La suite après cette publicité

Un joueur critiqué

Mais il faut rappeler qu’il a longtemps été gêné par une blessure aux ischio-jambiers. De retour à Manchester, Martial est resté dans le groupe sans forcément être un titulaire en force. D’ailleurs, les Anglais n’ont jamais fermé la porte le concernant lors des derniers mercatos. Mais l’ancien de l’OL est toujours resté. Cette saison, il comptait saisir sa chance puisque le secteur offensif de MU est moins fourni. Plutôt intéressant lors de la tournée estivale, il n’a pas vraiment brillé par la suite. Entré en jeu face à Tottenham (6 minutes), il a été titulaire face à Nottingham Forest (59 minutes).

Même chose une semaine après lors du choc face à Arsenal (défaite 3 à 1). Malgré 66 minutes passées sur la pelouse, il a livré un match insipide. Malgré les encouragements d’Erik ten Hag, qui l’a vite sorti, le Français n’a pas été épargné par les critiques. Roy Keane l’a notamment taillé. « Vous regardez Martial , le manager l’a félicité. Je ne pense pas qu’il ait frappé au but, il n’a rien fait. Je pense que le manager sera satisfait de la performance, mais il faut avoir une vision plus large. Je pense toujours qu’il y a d’énormes problèmes au club.»

La suite après cette publicité

Un avenir à régler

Ancienne gloire du club, Andy Cole a lui aussi fracassé le natif de Massy. «Martial est à Manchester United depuis 8 ans maintenant et il n’a même pas marqué 100 buts. C’est incroyable. C’est un attaquant de pointe à Manchester United et il a joué dans des équipes fantastiques. Sa meilleure saison en championnat n’a pas dépassé les 17 buts. Il a eu bien assez de temps et d’occasions pour montrer à United à quel point il était bon et il n’a malheureusement pas été en mesure de le faire.» Depuis son arrivée à MU, il totalise 88 buts en 301 matches. Un bilan qui n’est pas forcément flatteur pour l’international tricolore.

Certains le considèrent d’ailleurs comme un flop. Pas le Manchester Evening News qui ne l’a pas inclus dans son top des pires signatures du club mancunien. Harry Maguire, Fred, Falcao, Memphis Depay, Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Jadon Sancho, Paul Pogba, Donny van de Beek et enfin Alexis Sanchez (n°1 au classement) figurent dans cette liste noire. Une petite consolation pour Anthony Martial, qui a encore 9 mois pour terminer correctement son histoire avec Manchester United. Ensuite, il sera libre de rejoindre le club de son choix et relancer une carrière qui patine. À 27 ans, il est encore temps.