Sir Jim Ratcliffe provoque un autre gros problème pour Manchester United

Il y a environ dix jours, Sir Jim Ratcliffe choquait l’Angleterre. «On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d’allocations sociales et un afflux massif d’immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n’est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d’habitants en 2020, elle est aujourd’hui de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes supplémentaires», déclarait le dirigeant milliardaire de Manchester United.

Des propos qui ont poussé les Red Devils à publier un communiqué cinglant pour se désolidariser de leur propriétaire. Mais le mal est fait puisque le vestiaire de MU a été choqué par les dires du milliardaire, tout comme le Premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer. «Offensant et déplacé. La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Jim Ratcliffe devrait présenter ses excuses.» Depuis, Ratcliffe s’est exécuté.

Une interview aux terribles répercussions

«Je regrette que mon choix de mots ait offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et ait suscité des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d’une immigration contrôlée et bien gérée qui soutienne la croissance économique.» Aujourd’hui, le Mirror assure que cette affaire pourrait avoir d’autres conséquences néfastes pour MU. Et c’est une histoire de gros sous.

Manchester United craint de perdre des millions de livres sterling en nouveaux contrats de sponsoring. Le club champion d’Europe en 1999 n’a toujours pas de partenaire pour ses tenues d’entraînement, tandis que le contrat de sponsoring des manches des maillots du club expirera cet été. « Les propriétaires de MU, les Glazer, ont fait part de leurs inquiétudes aux dirigeants du club quant à ses chances de trouver de nouveaux partenaires, après que son image et sa réputation aient été fortement ternies par la récente interview de Ratcliffe », écrit le média.