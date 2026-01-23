OM : Roberto De Zerbi dit être coupable de la blessure d’Emerson

Ce week-end, l’Olympique de Marseille accueille Lens pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Un grand rendez-vous pour lequel Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Emerson. L’Italien s’est blessé juste avant le match face à Liverpool. Et selon De Zerbi, c’est de sa faute.

La suite après cette publicité

« Il devrait être indisponible durant quelques semaines. Ça m’a attristé, cette blessure a été une erreur de ma part. Au cours des derniers matches, il avait montré des signes de fatigue, j’aurais pu le gérer d’une autre manière », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.