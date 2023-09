Kheira Hamraoui dézingue le PSG et la France

Ça y est, Kheira Hamraoui a enfin décidé de tourner la page en quittant le Paris Saint-Germain. Il y a une semaine déjà, la joueuse de 33 ans rejoignait officiellement le Club América au Mexique, une destination plutôt surprenante mais pas inintéressante pour celle qui souhaite retrouver du plaisir à jouer. Loin des critiques, l’ancienne de l’OL et de l’ASSE notamment s’est livrée à l’AFP. L’occasion pour Hamraoui de régler ses comptes avec le PSG ou encore la France. «Cela ne m’a pas empêchée de me battre pour revenir sur les terrains et reprendre ma place de titulaire. […] Peut-être que le PSG n’a pas su ou voulu gérer toute cette attention médiatique pour des raisons autres que sportives. Ils ont choisi la solution de facilité en essayant de me pousser vers la sortie avant la fin de mon contrat. C’est mal connaître la lionne qui est en moi. Je suis partie la tête haute et en ayant fait la démonstration que j’étais une des joueuses majeures dans cet effectif», confie-t-elle à propos de l’affaire avec Aminata Diallo.

«Mon rêve est d’y retourner un jour, même si je n’ai plus aucun espoir. J’ai été écartée avant le Mondial pour des raisons soit-disant 'sportives’. Ceux qui suivent le football féminin et son équipe de France savent à quoi s’en tenir. Là aussi, un jour, nous découvrirons, peut-être, le dessous des cartes de mon éviction. J’ai la conviction que si j’avais été Suédoise, Anglaise ou Espagnole, je n’aurais jamais été délaissée par ma Fédération ou mon club, comme je l’ai été après mon agression. Je l’ai déjà dit et je le répète: en France, on n’aime pas les victimes», déplore Kheira Hamraoui, qui ne semble pas vraiment digérer la dernière décision d’Hervé Renard chez les Bleues. Pour autant, l’ancienne joueuse du FC Barcelone peut se targuer de s’être bien adaptée à la vie mexicaine, surtout grâce à son Espagnol qu’elle maîtrise quasi parfaitement depuis son passage en Catalogne entre 2018 et 2021 (94 matches, 11 buts).