FC Barcelone : le chantier du Camp Nou vire au fiasco

Le FC Barcelone va devoir à nouveau retarder son retour dans son mythique Camp Nou. L’enceinte est en travaux depuis le mois de juin 2023 et devait initialement être livrée à la fin de l’année 2024. Le stade flambant neuf doit gagner en capacité et surtout offrir de nouvelles possibilités de consommation aux spectateurs. L’idée du club est de s’offrir une nouvelle manne économique très importante avec ce tout nouvel outil digne des meilleurs stades du monde. En attendant, l’équipe reçoit ses matchs à domicile au stade olympique Lluís Companys, ancienne maison de l’Espanyol Barcelone.

De premiers retards ont déjà eu lieu. Rien d’anormal dans ce genre de chantier démentiel où l’organisation générale est un véritable casse-tête, en pleine ville qui plus est. La rentrée du club dans son stade aurait dû avoir lieu à la mi-février avec une capacité réduite dans un premier temps, de l’ordre de 50 000 à 60 000 places, le temps de terminer les travaux dans les étages supérieurs. Le nouveau Camp Nou doit atteindre l’énorme chiffre de 104 600 places en définitif d’ici la fin de saison 2025/2026. Il y a fort à parier que ces objectifs ne seront pas atteints dans les délais prévus.

Un retour au mieux en octobre 2025, au pire en 2026

D’après les informations de Relevo, le stade ne répondra pas aux normes de sécurité requises d’ici la fin de saison. C’est notamment les accès pour les pompiers et le respect du plan incendie qui posent problème. Ils n’ont pas été validés par les différents services. De même que le plan d’évacuation est toujours en suspens, alors qu’il est obligatoire. Les normes de sécurité prévoient de larges rampes d’accès permettant d’évacuer en urgence des milliers de personnes en quelques minutes. Celles-ci ne sont toujours pas prêtes, empêchant l’accueil de spectateurs, même en capacité réduite.

Compte tenu des différents délais, le média espagnol donne plusieurs dates de retour. Le Barça ne devrait pas revenir avant la mi-octobre dans le cas de figure le plus positif. À l’inverse, cela pourrait intervenir en janvier 2026, mais toujours avec une affluence limitée. Les Blaugranas ont d’ores et déjà demandé à délocaliser leurs trois premiers matchs à domicile en Liga la saison prochaine. Il s’agit là d’un nouveau coup dur pour le club, qui se avait pourtant l’ambition il y a deux semaines seulement, de «rejouer des matchs de compétition officielle cette saison, avec une capacité partielle de plus de 60 000 spectateurs.»