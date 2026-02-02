Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

OM : Ethan Nwaneri donne son avis sur Mason Greenwood

Par Josué Cassé

Présent en conférence de presse avant d’affronter Rennes dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France, Ethan Nwaneri s’est confié sur ses débuts à Marseille. Le joueur prêté par les Gunners a également évoqué le cas Mason Greenwood.

La suite après cette publicité

«Greenwood ? C’est quelqu’un de bien, un homme humble, c’est un joueur formidable, je suis heureux de jouer avec lui. Je pense qu’on peut jouer ensemble, oui, je suis un bon joueur, lui aussi et si on doit jouer ensemble, on jouera ensemble». L’intéressé appréciera.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Ethan Nwaneri
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Ethan Nwaneri Ethan Nwaneri
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier