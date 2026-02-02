OM : Ethan Nwaneri donne son avis sur Mason Greenwood

Présent en conférence de presse avant d’affronter Rennes dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France, Ethan Nwaneri s’est confié sur ses débuts à Marseille. Le joueur prêté par les Gunners a également évoqué le cas Mason Greenwood.

«Greenwood ? C’est quelqu’un de bien, un homme humble, c’est un joueur formidable, je suis heureux de jouer avec lui. Je pense qu’on peut jouer ensemble, oui, je suis un bon joueur, lui aussi et si on doit jouer ensemble, on jouera ensemble». L’intéressé appréciera.