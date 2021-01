OM : le directeur de l'impact et de la communication s'en va

Nommé il y a moins d'un an au poste de directeur de l'impact et de la communication, ou Communication & Impact Director pour les puristes, Grégoire Kopp, ancien conseiller ministériel, également passé par UFC-Que Choisir, OVHcloud ou encore Uber, quitte déjà ses fonctions à l'Olympique de Marseille, révèle le journal La Provence.

Rattaché au Président Jacques-Henri Eyraud, il avait pour rôle d’approfondir et mettre en œuvre une stratégie de communication et d'impact sociétal pour l'ensemble du club et supervisait les équipes Communication, l'OM Fondation et la RSE. Grégoire Kopp a quitté l'OM cette semaine. «Il s'agit d'une fin de collaboration», a déclaré le club au média provençal.