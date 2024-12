Le Barça en passe de signer sa première recrue pour 2025

Large vainqueur de Majorque en ouverture de la 19e journée de Liga, le FC Barcelone poursuit son excellent début de saison. Leader avec provisoirement quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid, le club catalan pointe, par ailleurs, au troisième rang de la phase de ligue sur la scène européenne. Une entame parfaite symbolisée par le rendement impressionnant de Lamine Yamal, Robert Lewandowski ou encore Raphinha, trois maillons essentiels du collectif d’Hansi Flick, lui aussi salué pour son travail.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, si la presse barcelonaise se régale actuellement des prouesses de son équipe et vibre face aux malheurs de la bande à Kylian Mbappé, la direction sportive des Culers - elle - continue de s’activer. Dans cette optique, Deco et ses équipes continuent de prospecter dans le but de renforcer un effectif d’ores et déjà séduisant. Et selon les dernières informations de Jijantes, les hautes sphères blaugranas touchent désormais au but pour une cible de longue date.

Le Barça touche au but pour Tah

En effet, le média espagnol indique, ce jeudi soir, que le Barça serait en passe de s’offrir Jonathan Tah, actuellement sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Jijantes précise, à ce titre, que Deco, directeur sportif du FCB, s’est rendu à Leverkusen cet après-midi pour rencontrer le défenseur de 28 ans et son agent dans un restaurant de la ville. Un échange positif puisque les deux parties seraient très satisfaites de la réunion d’aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Arrivé au Bayer à l’été 2015 et grand artisan du titre glané par les siens en Bundesliga la saison dernière, l’international allemand (33 sélections) - auteur d’un but en 21 matches toutes compétitions confondues cette saison - devrait donc arriver librement en Catalogne l’été prochain. Un très gros coup réalisé par les Culers, toujours en délicatesse sur le plan financier mais plus que jamais en passe de s’offrir le taulier principal de la défense des Pillendreher…