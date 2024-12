Real Madrid : Vinicius Jr est encore au cœur de la polémique

Ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano fait beaucoup parler… Si le Real Madrid a manqué une superbe occasion de passer devant le FC Barcelone avec ce nul 3-3 à Vallecas, l’arbitrage rend fou les Merengues. Les médias pro-Madrid et la télévision officielle du club ont ainsi pesté contre l’arbitre de la rencontre et expliquent que l’équipe de Carlo Ancelotti serait victime d’arbitrages défavorables. Il y a notamment un supposé penalty sur Vinicius Jr en deuxième période qui rend fous les médias madrilènes…

Et le Brésilien s’est encore fait remarquer. A la 74e minute, le joueur de la Canarinha a ainsi protesté de façon assez véhémente auprès de l’arbitre, réclamant un carton jaune pour Florian Lejeune, défenseur du Rayo. Très énervé et agressif dans son attitude, Vinicius Jr s’en est tiré avec un carton jaune… alors qu’il aurait pu écoper d’un rouge. Sur la Cadena SER, l’ancien arbitre international Eduardo Iturralde González a ainsi expliqué qu’il aurait dû être expulsé.

Il a provoqué le public du Rayo

« Il y a penalty oui, la VAR aurait dû intervenir, mais Vinicius aurait dû être expulsé avant », a notamment expliqué celui qui est aujourd’hui consultant dans les médias espagnols. Les médias pro-Barça eux comparent cette situation avec ce qui s’est passé avec Hansi Flick, expulsé contre le Betis pour avoir protesté des décisions arbitrales, et crient à l’injustice. Mais ce n’est pas tout…

Après le match, en quittant la pelouse, il a fait des gestes au public du Rayo Vallecano, avec ce fameux geste de la relégation en deuxième division. Des provocations déjà réalisées par le passé dans d’autres stades et qui, comme d’habitude, passent mal, surtout que le Rayo, treizième au classement de la Liga, est assez loin de la zone rouge. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr est donc, une fois encore, la cible d’une avalanche de critiques, et certaines viennent même de supporters du Real Madrid…