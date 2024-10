Mercato : l’Arabie saoudite a convaincu un taulier du Real Madrid

Le Real Madrid est l’un des clubs les plus riches et les plus puissants du monde. Malgré ce statut, l’écurie présidée par Florentino Pérez est attaquée depuis quelques mois par l’Arabie saoudite. Tout a commencé à l’été 2023 lorsque le club de Saudi Pro League d’Al-Ittihad a réussi à convaincre Karim Benzema de signer. Ce, alors qu’il avait une offre de prolongation d’une saison chez les Merengues. Mais cette proposition comme son attachement aux Madrilènes n’ont pas fait le poids face aux millions offerts par l’écurie basée à Djeddah. Après le succès de l’opération KB9, les clubs saoudiens se sont penchés sur d’autres joueurs du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Ainsi, Luka Modric (39 ans) a été approché à plusieurs reprises l’an dernier. Mais le Croate n’a pas cédé aux avances de la SPL. En revanche, Nacho (34 ans) a dit oui cet été à Al-Qadsiah FC. Puis, ça a été au tour de Vinicius Jr (24 ans) d’être sollicité. D’ailleurs, plusieurs détails de l’offre saoudienne avaient fuité dans la presse. On évoquait ainsi un salaire d’un milliard d’euros sur cinq ans pour le Brésilien. Mais le Real Madrid a fermé la porte pour son numéro 7, qui garde quand même un œil sur l’Arabie saoudite selon la presse espagnole. Et il n’est pas le seul dans cette situation.

À lire

JT Foot Mercato : Kylian Mbappé recadre Vinicius Jr

Rüdiger voit son avenir en SPL

Il y a quelques mois, le nom d’Antonio Rüdiger a également été cité. En effet, Al-Nassr et Al-Hilal souhaitaient mettre la main sur lui l’été dernier. Les deux clubs de Riyad étaient même prêts à lui offrir une fortune et à en faire le défenseur le mieux rémunéré de la ligue saoudienne et du monde entier. Toutefois, Sky Germany avait révélé que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu comme le défenseur allemand ne prêtaient pas attention aux offensives saoudiennes. Mais quelques mois plus tard, les deux parties ne sont plus totalement sur la même longueur d’ondes. Ce mardi, Relevo indique qu’«Antonio Rüdiger est séduit par l’Arabie saoudite.»

La suite après cette publicité

La publication espagnole explique que le défenseur, qui est incontournable cette saison à Madrid (1 087 minutes jouées), réfléchit sérieusement à son avenir. L’idée serait ainsi de quitter la Casa Blanca dans deux ans (il aura 33 ans, ndlr), à l’issue de son contrat qui s’achève en juin 2026. Ensuite, Rüdiger souhaite terminer sa carrière de footballeur de haut niveau en Arabie saoudite. Cela fait partie de ses projets futurs. Le Real Madrid, qui est au courant de la menace saoudienne, n’est pas inquiet pour le moment et sait qu’il pourra compter sur lui pour au moins encore deux saisons. Ensuite, il faudra s’asseoir et discuter si les Merengues souhaitent continuer l’aventure avec lui.