PSG : Khvicha Kvaratskhelia révèle sa relation avec Luis Enrique

Arrivé lors du mercato hivernal de la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé comme un élément important du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. À la veille du huitième de finale de Ligue des Champions face aux Blues, l’ancien joueur de Naples a accordé un entretien au journal Le Parisien, dans lequel il s’est notamment confié sur sa relation avec l’entraîneur espagnol. Le Géorgien assure entretenir des rapports très francs avec son coach, qu’il considère comme essentiel dans sa progression.

« Nous avons une très bonne relation. C’est l’entraîneur. Il peut me crier dessus, il peut dire tout ce qu’il veut parce que je sais qu’il veut que je devienne une meilleure version de moi-même. Il explique simplement les choses, il veut vous apprendre à chaque fois. Quand il vous donne des conseils, il suffit de les suivre pour s’améliorer », a expliqué Kvaratskhelia avant d’évoquer également son attachement à la capitale française : « j’adore Paris, j’aime tout à Paris. Plus j’y pense, plus j’aime le fait que les gens sont très respectueux. Quand vous sortez, ils ne vous dérangent pas beaucoup. Au restaurant par exemple, ils demandent avant de venir prendre une photo. J’aime beaucoup ça. C’est la meilleure ville où vous balader avec votre femme. »

