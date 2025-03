FC Barcelone : Hansi Flick rassure sur la forme de Robert Lewandowski

Le week-end dernier, le FC Barcelone n’a pas joué son match contre Osasuna. Touché par la mort terrible de son médecin Carles Minarro Garcia, le club catalan a demandé le report de cette rencontre qui comptait pour la 27e journée de Liga. Une rencontre à laquelle n’aurait sûrement pas pu prendre part Robert Lewandowski. Ayant besoin de repos, l’attaquant de 36 ans était également diminué par un problème physique.

Et alors que les Blaugranas se préparent à leur manche retour de 8e de finale face à Benfica ce mardi, Hansi Flick a donné des nouvelles rassurantes concernant le buteur polonais : «il est en pleine forme et nous avons décidé de le laisser au repos samedi. Lors de la séance d’entraînement précédant le match, il a ressenti une certaine gêne due à la fatigue et nous avons décidé de le laisser au repos.» Une bonne nouvelle pour le club culé.