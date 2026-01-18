OL : le phénomène Endrick bluffe déjà la Ligue 1

Dimanche soir, les Lions étaient de sortie. Pendant que les Lions de la Teranga (Sénégal) et les Lions de l’Atlas (Maroc) s’affrontaient en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lyonnais, eux, accueillaient Brest en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Sous le maillot frappé du lion, les hommes de Paulo Fonseca comptaient bien sortir les griffes à domicile. Buteur pour sa première dimanche dernier en Coupe de France face au LOSC (1-2), Endrick voulait rugir de nouveau pour sa première en championnat de France. Un match qui était aussi son premier dans son nouveau jardin du Groupama Stadium. Un stade qui fêtait ses 10 ans. Bien évidemment, le Brésilien de 19 ans souhaitait participer aux festivités.

Une première intéressante

Titulaire aux côtés d’Afonso Moreira et de Pavel Sulc dans l’attaque mise en place par Paulo Fonseca, il a été chaleureusement applaudi lors de l’échauffement puis lors de l’annonce des compositions d’équipe. Ensuite, le joueur qui appartient au Real Madrid n’a pas attendu très longtemps avant de se mettre en évidence, lui qu’on a surtout vu sur le côté droit. Dès la 2e, il a récupéré le ballon avant de faire parler sa vitesse, laissant sur place ses adversaires, avant d’enchaîner avec un une-deux bien senti avec Pavel Sulc. Mais le n°9 des Gones a bien été stoppé régulièrement par Brendan Chardonnet dans la surface, malgré les demandes des locaux qui réclamaient un pénalty. Vif, il a fait vibrer le stade à chacune de ses prises de balles. On sentait d’ailleurs le danger systématiquement.

Après avoir tenté sa chance du gauche sans trouver le cadre à la 6e, il a beaucoup échangé avec ses coéquipiers, avec lesquels il cherche des automatismes. C’était notamment le cas avec Sulc, avec lequel il a échangé quelques mots et gestes. Remuant et disponible pour les siens, il n’a pas hésité à demander le ballon, lui qui avait des fourmis dans les jambes et l’envie de bien faire. À plusieurs reprises, il a pris de vitesse ses adversaires lors de ses débordements (22e). À la 32e, il a déposé Locko, qui a rattrapé son retard et s’est imposé pour le stopper à la régulière. Rapide, il a parfois manqué un poil de justesse dans certains gestes, malgré de bonnes occasions (35e).

Fonseca tempère

Après avoir piqué le ballon à Locko, Endrick filait seul face à Coudert. L’ancien de Palmeiras, qui a tenté un lob, a finalement perdu son duel. Mais aucun regret pour l’attaquant auriverde, puisque peu après, Sulc a ouvert le score d’un sublime but (1-0, 41e). Heureux, Endrick a été le premier à lui sauter dans les bras, un sourire aux lèvres. Puis la recrue lyonnaise a envoyé une sacrée frappe du gauche à ras-de-terre, détournée par Coudert (44e). Ensuite, il s’est mué en passeur décisif pour son compatriote Abner sur le but du break (45e+2, 2-0). Après une première période encourageante pour le Brésilien, qui apporte du danger, ainsi que sa vitesse et sa percussion, sa deuxième mi-temps a démarré sur le même rythme. Il a tenté sans forcément trouver la faille, même si on l’a un peu moins vu au fur et à mesure du match.

Après la rencontre, le Brésilien a été au centre de tous les débats. Son adversaire du soir, Lucas Tousart, en a parlé en zone mixte. « On n’a pas fait de spécifique sur Endrick, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas trop, il a montré toute l’étendue de son talent. Il a le feu dans les jambes et il va apporter à Lyon sur cette deuxième partie de saison. » Dans les rangs lyonnais, on a aussi salué sa première en championnat, à la maison. C’est le cas de Paulo Fonseca. « Il a fait de bonnes choses. Il a des situations individuelles qu’il a très bien gérées. C’est un joueur unique. Il a fait un bon match, mais naturellement, je pense qu’il a besoin de s’améliorer physiquement, d’avoir plus de continuité. Je pense que la principale raison est physique. On ne peut pas oublier qu’il n’a pratiquement pas joué depuis un an. Il commence à avoir plus de temps de jeu. Quand il sera mieux physiquement, je pense qu’il pourra faire de meilleures choses. Il a 19 ans. On ne peut pas oublier qu’il a besoin de s’améliorer physiquement. Nous avons du temps et de l’espace avec lui. »

Endrick se sent bien

Pavel Sulc est, lui, déjà charmé. «Endrick a très bien joué. Mais toute l’équipe a bien joué, avec un bel état d’esprit. Il est bon en un contre un. Donc on travaille là-dessus avec lui. On a fait un très bon travail d’équipe.» De son côté, Endrick s’est aussi exprimé devant une foule de journalistes en zone mixte. « C’est un stade incroyable. J’ai pu le visiter avant de jouer ce soir mes premières minutes avec mon équipe. C’est vraiment un grand et très beau stade. Je suis très heureux d’avoir démarré avec une victoire, avec ce public qui a toujours été derrière nous et qui a chanté tout le long du match pour nous encourager. (…) Je suis un joueur qui veut toujours marquer. Je veux marquer. Mais, comme je l’ai toujours dit, si je ne marque pas, je veux aider l’équipe offensivement, faire une passe décisive. Ce soir, j’ai pu le faire sur ce gros but, ce golazo d’Abner. Il a marqué un très beau but. Aider l’équipe est ce qui me motive. Et le plus important, c’est qu’on monte au classement. C’est une victoire importante.»

Il poursuit : « on s’est peut-être un peu endormis sur la deuxième période. Mais je trouve qu’on a eu la possession du ballon, qu’on l’a fait tourner. Mais ça n’a pas toujours été à notre avantage. On n’a pas démérité et on va travailler ça avec Paulo Fonseca, qui est un grand entraîneur et qui va nous mettre dès demain le pied à l’étrier, même si je ne vais pas jouer cette semaine en Ligue Europa. Mais je vais travailler avec toute l’équipe pour faire le nécessaire. (…) C’est une équipe très unie, très heureuse. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Il est vrai que je suis proche d’Abner, d’Afonso Moreira. Mais je suis vraiment bien intégré avec tout le monde. On est bien ensemble, on se fait des farces. » Concernant ses objectifs, Endrick, qui a avoué ne pas encore avoir eu le temps de découvrir la ville, a été très clair. « Je veux gagner. C’est ce que je veux absolument. Il y a encore de belles choses à disputer et à gagner. Que Dieu nous aide pour tout ça. Ce que je veux, c’est qu’on partage quelque chose de beau en cette fin de saison. » Pour cela, les Gones compteront sur ses buts.