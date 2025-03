Le Red Star va porter un maillot spécial pour le Droit des Femmes

L’égalité des genres sera mise à l’honneur ce vendredi au Stade Bauer. À l’occasion de la réception d’Amiens, les joueurs du Red Star arboreront un maillot spécial pour promouvoir la nouvelle opération du club : TRUST’HER. Cette initiative, menée de concert avec le partenaire principal du Red Star, Trust’IT, s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

«Le Red Star FC, aux côtés de son partenaire principal Trust’IT, s’engagent pour la Journée Internationale des Droits des Femmes : TRUST’IT devient TRUST’HER. Chacun des onze joueurs présents sur le terrain affichera sur sa poitrine ce message : pour rappeler encore une fois, que nous devons toutes et tous nous battre en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un message que le Red Star décide de porter, aux côtés de la Fondation des Femmes qui est marraine du match. Après s’être associé au mouvement #8Novembre16h48, Le Red Star FC affirme encore plus fort son engagement en faisant de la Fondation des Femmes la marraine du match comptant pour la 26ème journée de Ligue 2 BKT, avec la participation de son Partenaire Principal Trust’IT», indique le communiqué du club.