Zlatan Ibrahimović veut envoyer son fils dans l’un de ses anciens clubs !

À seulement 19 ans, Maximilian Ibrahimović trace patiemment son chemin dans un univers où son nom précède souvent son talent. Longtemps réticent au football, qu’il a lui-même avoué avoir « détesté » jusqu’à l’âge de 11 ans, le fils de Zlatan a grandi entre Paris, Barcelone, Los Angeles, Stockholm et Milan, au gré de la carrière de son père. Formé successivement dans de petites structures locales, puis brièvement au PSG, à Manchester United, aux États-Unis et en Suède, Maximilian s’est finalement ancré à Milan, là où son histoire sportive a pris une autre dimension. Polyglotte, mature dans son discours et lucide sur la pression qui l’entoure, il a peu à peu transformé un héritage pesant en moteur personnel, découvrant tardivement, mais sincèrement l’amour du jeu.

La suite après cette publicité

Cette saison marque un véritable tournant. Avec le Milan Futuro, l’équipe réserve rossonera, Maximilian s’impose comme un élément clé du projet, enchaînant les performances solides en Serie D et en Primavera. Il affiche des statistiques parlantes avec 5 buts et 4 passes décisives, le tout avec une réelle influence dans le jeu et une régularité qui impressionne les observateurs. Son but récent face à la Varesina, symbole de son sang-froid et de son sens du timing, confirme une forme physique et mentale éclatante. Déjà international suédois U18, titulaire sur l’aile gauche, le natif de Lund a marqué ses premiers buts sous le maillot national et montré une vraie capacité à peser dans le jeu face à des adversaires internationaux. Loin de se contenter d’être « le fils de », Maximilian revendique son individualité, citant Neymar, Ronaldinho ou Rafael Leão comme modèles, et assume désormais des ambitions élevées.

La suite après cette publicité

L’Ajax Amsterdam veut tenter le coup

Dans ce contexte de progression constante, l’Ajax apparaît comme une option aussi logique que symbolique. Le club d’Amsterdam a avancé ses pions et ouvert des négociations avec l’AC Milan pour un prêt avec option d’achat. Les dirigeants ajacides, Marijn Beuker et Alex Kroes, voient en lui un profil à fort potentiel, capable de s’inscrire dans la tradition offensive du club. Le plan est clair : intégration progressive avec l’équipe première, entraînements au plus haut niveau, mais surtout du temps de jeu régulier avec le Jong Ajax afin de favoriser son développement sans pression excessive. Sous contrat avec Milan jusqu’en 2027, Maximilian privilégierait l’Ajax après avoir étudié plusieurs pistes aux Pays-Bas, séduit par la clarté du projet sportif et la réputation du club en matière de formation.

Difficile enfin de ne pas voir dans cette rumeur un clin d’œil à l’histoire. C’est à l’Ajax que Zlatan Ibrahimović, arrivé de Malmö au début des années 2000, a véritablement explosé aux yeux de l’Europe, posant les bases d’une carrière légendaire. Plus de vingt ans plus tard, son fils pourrait emprunter un chemin similaire, non pas pour imiter, mais pour écrire sa propre histoire. Amsterdam offrirait à Maximilian un environnement exigeant, mais protecteur, loin de l’exposition permanente de San Siro, idéal pour continuer à grandir sans brûler les étapes. Le nom Ibrahimović y résonne encore fortement, mais cette fois, il pourrait s’agir d’un nouveau départ, porté par le même sang suédois, mais avec une tête bien ancrée dans le présent et un avenir à conquérir.