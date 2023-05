William Sankara Karamoko a la cote en Ligue 1

Club formateur reconnu, l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) sait former des attaquants. L’exemple le plus récent est Karim Konaté, grand espoir du football ivoirien qui s’amuse avec le FC Liefering, la réserve de Salzbourg. Marchant sur ses pas, William Sankara Karamoko (19 ans) entend lui aussi débarquer en Europe et réaliser une belle carrière. International ivoirien U23 (5 capes, 1 but), il est d’ailleurs demi-finaliste de la Coupe de la Confédération avec son club (équivalent de la Ligue Europa en Afrique).

Cette saison, il affiche 6 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres avec l’ASEC Mismosas et s’est aussi distingué lors du Championnat d’Afrique des Nations (défaite 1-0 en quart de finale face à l’Algérie). Joueur rapide, doué dans la verticalité, mais aussi dans le jeu dans les petits espaces, il dispose de touches en Europe et notamment en Ligue 1. Selon nos informations, deux formations de l’élite française sont dans la course pour la pépite ivoirienne.

