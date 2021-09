Brésil-Argentine : Emiliano Martinez dénonce des raisons politiques

Après la suspension jusqu'à nouvel ordre de la rencontre Brésil-Argentine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le gardien de but de l'Albiceleste, Emiliano Martinez, a été interrogé par la presse argentine à l'aéroport de Buenos Aires pour réagir à la décision prise par l'arbitre et l'agence brésilienne de santé. Le gardien de 29 ans ne comprend pas la décision de l'ANVISA et pense même que la rencontre a été interrompue pour des raisons autres que sanitaires.

«C'est un sentiment amer. Nous nous sommes préparés pendant trois jours au Brésil pour jouer et après quelques minutes le match est annulé (...) pour des raisons politiques. S'ils nous avaient prévenus à notre arrivée au Brésil, il n'y aurait pas eu autant de chaos. C'est une honte, une honte parce que nous allions gagner», a affirmé le portier d'Aston Villa.