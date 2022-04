PSG : Younes El Hannach va signer chez les professionnels

Younes El Hannach, défenseur central de 17 ans formé au Paris Saint-Germain et sous contrat aspirant jusqu’en 2022, faisait partie des Titis que l’on pouvait craindre de voir partir cet été. Pourtant, ce dimanche, RMC Sport assure que le jeune joueur parisien devrait bel et bien poursuivre l'aventure avec le club de la capitale.

La suite après cette publicité

Une information confirmée par Le Parisien. Dans cette optique, celui qui évolue avec les U19 de Zoumana Camara devrait signer son premier contrat professionnel pour 3 ans. Une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu, qui plus est quand on connaît l'exode habituel de leurs jeunes promesses.