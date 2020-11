Serie A : Cristiano Ronaldo porte la Juventus face à Cagliari

Sur deux matches sans but avec la sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo avait des fourmis dans les jambes au moment de pénétrer sur la pelouse du Juventus Stadium, pour affronter Cagliari à l'occasion de la 8e journée de Serie A. Septième, la Vieille Dame restait sur un nul sur la pelouse de la Lazio. Il était temps de remettre les pendules à l'heure. Le maître horloger portugais attendait la 38e minute pour débloquer le score. Servi par Alvaro Morata à l'entrée de la surface, il se jouait de deux défenseurs sardes avant de loger une frappe du pied droit hors de portée d'Alessio Cragno (1-0, 38e).

Il ne fallait que quatre minutes à Cristiano Ronaldo pour doubler la mise, d'une sorte d'aile de pigeon reflex sur une déviation de la tête au second poteau (2-0, 42e). Un pur geste d'attaquant qui lui permettait de rejoindre Zlatan Ibrahimovic en tête du classement des buteurs de Serie A avec 8 réalisations pour chacun des deux briscards ! En face, privé de Diego Godin, touché par le Covid-19, et malgré Giovanni Simeone et Adam Ounas, Cagliari ne parvenait pas à revenir. Ragnar Klavan réduisait l'écart de la tête, mais le centreur, Razvan Marin, était finalement signalé en position de hors jeu après visionnage (69e). Matteo Tramoni restait sur le banc côté sarde, alors qu'Adrien Rabiot laissait lui sa place à Weston McKennie à vingt minutes du terme (79e). La Juve retrouve le chemin du succès et pointe provisoirement à la 2e place, un point derrière l'AC Milan.

Le classement de Serie A après la 8e journée.