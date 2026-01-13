MU : accord de principe trouvé avec Michael Carrick

Cette fois, il ne manque plus que l’officialisation. Après avoir limogé Ruben Amorim, Manchester United hésitait entre deux profils pour la succession temporaire du Portugais. Et comme cela est annoncé depuis quelques jours, Michael Carrick a bien devancé Ole Gunnar Solskjaer.

The Athletic assure qu’un accord de principe a même été trouvé entre les Red Devils et l’ancien milieu de terrain âgé de 44 ans. «L’accord, qui inclut le staff proposé par l’ancien milieu de terrain, est soumis à la finalisation des détails du contrat, dont l’annonce est attendue prochainement», écrit le média. Et sauf surprise, Carrick dirigera son premier match samedi prochain face à Manchester City. Un sacré défi pour une première.