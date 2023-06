Une légende du Bayern Munich charge Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Lucas Hernandez a vécu une saison cauchemardesque avec le Bayern Munich. Blessé lors du premier match de la Coupe du monde 2022 avec les Bleus, le défenseur français n’a plus joué avec les Bavarois depuis novembre dernier. Alors qu’il revient tout doucement à l’entraînement, son nom est évoqué du côté du PSG lors de ce mercato. Un départ de Bavière qui ne contrarierait pas Lothar Matthäus, qui a été très virulent avec l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid dans sa chronique sur Sky Sport.

« Je vendrais Lucas Hernandez immédiatement. Il est évident qu’il n’a aucune estime pour le club. Le rapport qualité-prix est négatif si l’on considère toutes ces années. Sur le terrain, la mentalité a toujours été présente. Mais il a aussi été blessé à plusieurs reprises pendant de longs mois et on pourrait s’en souvenir en tant que joueur et rester fidèle à un club plus longtemps. Ce n’est visiblement pas le cas pour lui et c’est pourquoi je lui mettrais un prix de départ et lui souhaiterais bon voyage. »

À lire

Bayern : Lucas Hernandez fait le forcing pour aller au PSG