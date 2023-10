Barça : Fermín López se rapproche de la Roja

Petit à petit, Fermín López fait son trou au FC Barcelone. Auteur d’un prêt plus que concluant l’an passé à Linares (12 buts), le milieu de terrain espagnol a déjà montré de bons signes cette saison en Catalogne et a même planté un but contre Majorque récemment. Des performances qui ne passent pas inaperçues puisque selon Sport, la Roja surveille le dossier de Fermín.

Si ce dernier n’est pas aussi précoce que les Gavi ou autres Balde, le joueur de 20 ans seulement pourrait tout de même candidater à une place aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Mais avant ça, Fermín López doit déjà gagner et affirmer la sienne avec l’Espagne u21 pour ensuite s’assurer de faire partie de l’aventure l’an prochain. L’objectif reste évidemment de décrocher une première sélection avec la Roja de Luis de la Fuente même si cela passera par un temps de jeu plus conséquent en club, et ce malgré la concurrence dans l’entrejeu barcelonais.