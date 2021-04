BT Sport s'oppose à son tour à la Super League

La suite après cette publicité

BT Sport est un acteur incontournable du football en Angleterre. Co-diffuseur de la Premier League avec Sky Sports, la chaîne de télévision débourse chaque année environ 350 M€ pour ce produit jusqu'en 2022, terme de l'actuel contrat. C'est aussi le diffuseur de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la futur Conference League outre-Manche pour environ 470 M€ jusqu'en 2024. Forcément, le média voit d'un très mauvais œil la création d'un Super League Européenne car cela viendrait concurrencer la Premier League et la C1 et même déprécier leur valeur et leur intérêt. Pour cela, BT vient de transmettre un communiqué dans lequel elle dénonce la création de cette nouvelle compétition.

«BT reconnaît les préoccupations soulevées par de nombreuses voix et supporters de football, et pense que la formation de la Super League Européenne pourrait avoir un effet néfaste sur la santé à long terme du football dans le pays. En tant que diffuseur sportif de la Premier League, du football de l'UEFA (coupes d'Europe) et la Ligue nationale de football, et, en tant que partenaire principal de toutes les équipes de football en Angleterre, nous croyons fermement que le football apporte une contribution positive significative à la vie des gens à tous les niveaux, et cela doit être protégé» révèle le communiqué.