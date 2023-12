La statistique atroce de Chelsea en 2023

Les supporters de Chelsea avaient sans doute commandé un tout autre cadeau, mais ils n’ont pas dû être surpris. Dimanche, les Blues ont de nouveau chuté en championnat, cette fois-ci face à Wolverhampton (2-1). Si Christopher Nkunku a marqué pour ses grands débuts en Premier League, son but est arrivé bien trop tard pour permettre à son équipe de prendre les 3 points. Pourtant, le club londonien a eu des opportunités, en première mi-temps notamment, pour prendre les devants, mais Raheem Sterling en a décidé autrement.

La suite après cette publicité

À l’arrivée, une nouvelle défaite. La 8e en 18 journées cette saison, la 19e, en 2023. Selon Opta, Chelsea est d’ailleurs la pire équipe de Premier League sur l’année civile avec 19 revers au total. Même des clubs comme Crystal Palace, Everton ou encore Bournemouth font mieux. En fait, seuls Almeria (24 défaites), le Werder (20) et Empoli (20 également) ont plus perdu que les Blues cette année. Une statistique effrayante par rapport à l’envergure du club londonien, encore plus au vu des dépenses XXL réalisées par Todd Boehly et les siens. En 2024, Chelsea devra se reprendre et essayer de retrouver de sa splendeur au risque de connaitre une nouvelle saison galère, qui pourrait coûter la place à Mauricio Pochettino.