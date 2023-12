Le Chelsea de Mauricio Pochettino n’y arrive toujours pas en Premier League !

Roman Abramovitch n’étant pourtant plus à la tête de Chelsea, les supporters du club basé à Londres traversent les montagnes russes depuis le début de saison. Défaits ce dimanche lors de la 18e journée de Premier League et d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Wolverhampton (2-1), les Blues stagnent à une dixième place indigne de l’histoire récente de l’institution. Finalement, à y regarder de plus près, cette 10e place est loin d’être illogique au vu du bilan global de cette équipe. En effet, après 18 journées disputées, les pensionnaires de Stamford Bridge comptent 8 défaites pour 6 victoires et 4 matches nuls. Un bilan presque honteux pour une équipe qui a dépensé des milliards d’euros lors des derniers mercatos. Cependant, ce bilan tout juste moyen justifie cette place attitrée dans le ventre mou au classement.

Sur la pelouse du Molineux Stadium, les coéquipiers de Raheem Sterling ont néanmoins été insistants et ont tenté des choses. À l’image de leur saison, il ne leur a manqué qu’un tueur devant le but pour concrétiser leur domination générale. Dans ce registre, le tandem composé d’Armando Broja et Nicolas Jackson aura livré une pâle copie qui devrait amener Mauricio Pochettino à ne plus le reconduire, surtout vu la belle entrée de Christopher Nkunku. Pour la première apparition de sa carrière en Premier League, le milieu offensif français s’est montré entreprenant et aura été récompensé d’un but, son premier dans l’élite anglaise donc, en toute fin de rencontre (90+6e). Une prouesse qui lui a permis de rentrer dans l’histoire de Chelsea : le joueur formé au PSG est devenu le 27e joueur à marquer pour ses débuts en Premier League avec Chelsea et le premier à le faire en tant que remplaçant depuis Alvaro Morata contre Burnley en août 2017.

Mauricio Pochettino compte énormément sur Christopher Nkunku

Outre ce seul rayon de soleil, l’après-midi n’aura clairement pas de quoi rassurer les partisans de Mauricio Pochettino. Tancé depuis plusieurs semaines désormais, le technicien argentin va vite devoir redresser la barre s’il veut passer l’hiver à Londres. Interrogé à l’issue de la rencontre, le tacticien de 51 ans a pointé du doigt la jeunesse et le manque de sang-froid devant le but de son équipe : «nous sommes très déçus car je pense que nous méritons beaucoup plus. Cette compétition vous blesse lorsque vous n’êtes pas assez précis. Nous nous sommes créé des occasions. C’est pourquoi nous sommes si déçus. Nous avons concédé quelques corners et c’était vraiment difficile. Nous avons beaucoup parlé au début de la saison. Nous sommes jeunes. C’est une équipe jeune. Nous avons des joueurs qui jouent pour la première fois en championnat. Ils doivent s’adapter. C’est une question de confiance et de qualité.»

Des excuses qui ne devraient pas plaire à plusieurs supporters du club londonien qui reprochent à l’ancien technicien de Tottenham de ne pas être en mesure d’insuffler un style de jeu adéquat à une équipe quand même prometteuse. Malgré le manque d’expérience de son équipe, le coach argentin devrait faire mieux alors que plusieurs blessés sont désormais de retour à l’instar de Christopher Nkunku. Un retour providentiel comme l’a confié Pochettino après le match contre les Wolves : «Je suis très heureux de voir Nkunku marquer et cela montre à quel point il peut être important pour nous. Nous ne pouvons pas lui mettre trop de pression, il a été absent pendant très longtemps et c’est pourquoi il est entré en jeu après 60 minutes - pour l’aider à se remettre dans le bain. C’est un joueur de qualité qui peut marquer des buts et nous sommes heureux qu’il l’ait fait aujourd’hui, même si nous sommes évidemment déçus de ne pas avoir gagné le match. Christo a besoin de temps pour arriver à ses fins, mais nous avons confiance en lui pour qu’il atteigne son meilleur niveau et qu’il devienne un joueur clé pour nous.» C’est désormais à Mauricio Pochettino de hausser le niveau de jeu de son équipe…