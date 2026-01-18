Menu Rechercher
Nuno Tavares attire l’intérêt d’un nouveau club de Serie A

Par Allan Brevi
Nuno Tavares sous les couleurs de l'OM @Maxppp

C’est l’un des dossiers les plus animés de ce mercato hivernal. Nuno Tavares attise les convoitises et pourrait quitter la Lazio dans les prochaines semaines. Longtemps annoncé proche d’un départ vers la Turquie, avec un intérêt concret du Besiktas, le latéral gauche portugais est également suivi par Al-Ittihad. À cette liste déjà fournie vient désormais s’ajouter un nouvel acteur inattendu.

Selon les informations de Sky Sports, le Como de Cesc Fàbregas pourrait entrer dans la course pour s’attacher les services de Nuno Tavares. Le club lombard cherche à se renforcer sur le flanc gauche et surveille de près la situation du joueur, poussé vers la sortie par la Lazio. En parallèle, les Biancocelesti ont quasiment bouclé l’arrivée de Pedraza pour l’été prochain en provenance de Villarreal. Un départ anticipé de Tavares pourrait toutefois contraindre la Lazio à avancer ce recrutement dès cet hiver.

Pub. le - MAJ le
