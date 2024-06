Le PSG a fait une offre à Lutsharel Geertruida

Après s’être offert le gardien de but Matvey Safonov (25 ans) pour cinq saisons dans le cadre d’un transfert estimé à près de 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain continue d’avancer sur son mercato estival. En parallèle d’une refonte de l’attaque après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Campos et ses équipes travaillent également pour le secteur défensif, qui s’annonce mouvementé. Le board parisien voulait alors un jeune défenseur habitué aux échéances européennes et capable d’évoluer aussi bien à droite que dans l’axe.

En effet, Luis Campos souhaiterait trouver une alternative concrète à Achraf Hakimi, dont le statut n’est pas remis en question, mais qui pourrait recevoir une approche concrète durant l’été. Comme nous vous l’avions révélé, Paris avait alors jeté son dévolu sur Lutsharel Geertruida, un défenseur central repositionné latéral droit en début de saison dernière par Arne Slot, avec le Feyenoord Rotterdam. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 34 matches de championnat, il a logiquement fait parler de lui.

Lutsharel Geertruida réceptif à l’intérêt du PSG

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps pour passer à l’action puisqu’il a d’ores et déjà fait une offre ferme au joueur néerlandais de 23 ans, qui plaît beaucoup à Luis Campos puisqu’il est capable de dépanner sur le flanc gauche, propose une vraie alternative à Achraf Hakimi et peut intégrer la rotation en défense centrale. Un atout de taille pour le PSG, qui pourrait voir filer Nordi Mukiele, Danilo Pereira (non retenu en cas de belle offre) ou encore Milan Skriniar, qui a récemment ouvert la porte à un départ.

Pour le moment, Lutsharel Geertruida, qui dispute l’Euro 2024 avec les Pays-Bas et a d’ailleurs été aperçu en fin de match contre la France, décidera de son avenir après la compétition mais s’est montré réceptif à l’intérêt porté par les champions de France en titre. Le Feyenoord, qui l’a toujours sous contrat jusqu’en juin 2025, aura forcément du mal à conserver son joyau défensif, ouvert à un départ, mais le PSG n’a pas encore pris contact auprès du club néerlandais. Pour rappel, selon divers médias, le Bayern Munich, le RB Leipzig et Liverpool, qui vient d’enrôler Arne Slot, son ex-entraîneur, ont également montré un intérêt pour l’international batave (9 sélections) ces derniers mois.