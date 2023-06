Barça : Sergio Busquets envoie un message à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Avec le départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone a définitivement tourné la plus belle page de son histoire. Définitivement ? Pas certain, puisque l’une de ses plus grandes gloires, Lionel Messi, pourrait revenir cet été pour une dernière danse. Et si ce come-back est loin d’être acté à l’heure actuelle, toute la Catalogne espère revoir la Pulga refouler le Camp Nou. À l’image de son ancien coéquipier, Busquets, qui souhaite que le septuple Ballon d’Or ait un bel hommage, comme il a expliqué dans SPORT.

« Je l’aimerais pour tout ce que nous avons vécu, pour la personne qu’il est, parce que je sais à quel point il aime le club. (…) En fin de compte, c’est le meilleur joueur de l’histoire, du monde et, évidemment, de notre club. Tout ce qu’il nous a donné, ce qu’il a fait dans notre âge d’or, dans la meilleure époque du club. (…) Tout le monde a un mauvais souvenir de son départ et j’espère qu’il aura les adieux qu’il mérite. Je suis sûr qu’il le fera. Et je pense que tout le monde y est favorable. Je ne sais pas si ce sera en tant que joueur ou non, mais c’est à lui de décider. (…) Il doit prendre une décision avec sa famille et qui doit voir ce qui est le mieux, donc quelle que soit sa décision, elle sera très bien, quelle qu’elle soit. »

