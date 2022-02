Kylian Mbappé aurait refusé une nouvelle proposition en or du PSG

Ils ne pensent qu’à lui. À l’heure où le Paris Saint-Germain et le Real Madrid jouent leur avenir européen en huitième de finale de la Ligue des Champions, les médias espagnols ne passent pas un jour sans parler de Kylian Mbappé. Il faut dire que la possibilité de voir débarquer le crack parisien en Espagne libre de tout contrat a de quoi faire parler.

Si un certain scepticisme s’est récemment emparé de la presse locale, les médias restent dans l’ensemble optimistes. Hier, Goal Espagne annonçait d’ailleurs que la Casa Blanca avait déjà prévu le moment où elle allait annoncer la signature du champion du monde 2018. Info ou intox ? Difficile d’y voir très clair, tant les informations surgissent de tous les côtés dans ce dossier.

Paris ne lâche rien

Preuve en est avec la nouvelle information dévoilée ce matin par Marca. Le quotidien madrilène est revenu sur les pressions du Qatar et même sur l’intervention supposée du chef de l’État français, Emmanuel Macron dans cette affaire. Et d’après le média espagnol, les patrons du PSG auraient proposé un bail de 2 ans assorti de garanties sur le projet sportif et d’un chèque en blanc pour son salaire.

Une offre face à laquelle le buteur français serait resté de marbre. Reste toutefois à savoir de quand date cette proposition. A-t-elle été faite après la rencontre entre des proches de l’Émir du Qatar et l’entourage du joueur survenue juste après le 1/8e de finale aller face au Real Madrid ? Si tel est le cas, Paris a de quoi s’inquiéter.