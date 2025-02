Carlo Ancelotti ouvre la porte à l’Arabie saoudite

Vinicius fait couler des sueurs froides au Real Madrid. Arme offensive numéro un de l’équipe merengue depuis plusieurs saisons, le Brésilien fait grincer des dents dans la capitale espagnole ces dernières semaines. Ouvertement dragué par l’Arabie saoudite, qui lui propose un contrat d’un milliard d’euros sur cinq ans, le joueur de 24 ans est dans le même temps sollicité par son club, qui veut prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2027. Et l’ancien de Flamengo semble vouloir profiter de cette position de force pour négocier au mieux un potentiel nouveau bail, puisqu’il a refusé la première offre de la Maison Blanche.

Alors que les champions d’Espagne affrontent Osasuna ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Liga, Carlo Ancelotti était de passage en conférence de presse cet après-midi. L’Italien a été interrogé au sujet de l’avenir de son attaquant star, mais plus globalement sur l’importance prise par l’Arabie saoudite dans le monde du football depuis quelques années. D’ailleurs, l’ancien coach de l’AC Milan n’exclut rien pour la suite de sa carrière. « La situation en Arabie saoudite ne devrait pas surprendre. Ils se préparent à la Coupe du Monde 2034 et sont dans une période compétitive, bien que moins que l’Europe, pour le moment… Mais à l’avenir, on verra. Dois-je partir ? Pourquoi pas. Si je veux continuer dans le football, pourquoi pas. » Après avoir entraîné en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne et en Allemagne, Don Carlo pourrait découvrir, encore, un nouveau pays.