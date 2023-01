Le futur d’Hugo Lloris à Tottenham est menacé, le Real Madrid scandalise l’Espagne

Lloris poussé vers la sortie

On découvre dans les colonnes du Sunday Express que Tottenham veut rapidement remplacer Hugo Lloris. Le capitaine de Tottenham et de l’équipe de France est au club depuis 10 ans, mais le club anglais a le sentiment que ses meilleures années sont derrière lui et cherche activement un successeur. Les Spurs pensent pouvoir attirer Pickford, car il n’a toujours pas prolongé avec les Toffees. Il pourrait être tenté par la possibilité de jouer en Europe, d’autant plus qu’Everton est de nouveau empêtré dans une lutte pour le maintien en Premier League.

La crise espagnole à Madrid

L’Espagne est en colère contre le Real Madrid. La Casa Blanca s’est inclinée 2-1 sur la pelouse de Villarreal. Pour le quotidien AS, la défense du Real était aux abonnés absents, il y a eu trop d’erreurs. Comme l’écrit Marca, cette défaite va lancer la descente de janvier. Les journalistes craignent que le club madrilène enchaîne les mauvais résultats ce mois-ci. Une occasion en or pour le FC Barcelone de s’envoler en tête de LaLiga. Comme on peut le lire dans Mundo Deportivo, les Blaugranas peuvent prendre 3 points d’avance sur leur rival s’ils battent l’Atlético ce soir. Mais ce que regrettent le plus tous les journalistes espagnols, ce sont les choix de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Pour la première en 121 ans d’histoire, il n’y avait aucun joueur espagnol dans le onze de départ des Merengues pour un match officiel. Clairement, cette statistique ne passe pas au pays. Dans son édito du jour, Sport déclare qu’Ancelotti «menace la ruine du championnat». Pour AS, c’est un «problème national». Car, de base, la Roja compte énormément sur les joueurs du Real pour garnir l’effectif, il y en a eu que deux d’appeler pour le dernier Mondial. Puis, les Espagnols sont devenus la minorité majoritaire dans le vestiaire, avec huit représentants. La gronde espagnole risque de ne pas en rester là.

Yann Sommer bloqué par Gladbach

D’après les dernières informations de Bild, le Borussia Mönchengladbach refuse tout transfert de Yann Sommer au Bayern Munich. Le club allemand aurait officiellement posé son veto sur un transfert du portier de 34 ans. Il pourra partir du club seulement à la fin de son contrat, en juin prochain. «Nous ne voyons aucune raison et n’avons aucune intention de l’abandonner. Nous travaillons de manière ambitieuse, nous voulons atteindre nos objectifs - et cela inclut un gardien de haut niveau comme Yann», a déclaré Daniel Farke, directeur sportif des Poulains. Le directeur sportif de la Bavière, Hasan Salihamidzic, s’est confié à Kicker sur le sujet, ça l’inquiète : «Bien sûr, nous sommes préoccupés par la question du gardien de but. La blessure de Manuel nous a durement touchés.» Heureusement, la Bundesliga ne reprend que le 20 janvier.